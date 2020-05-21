Динамика COVID-19: в Москве второй день подряд число выздоровевших превышает количество выявленных заболевших

В России за последние сутки выявили 8849 новых случаев коронавируса, общее число в стране достигло 317 554. В Москве число выздоровевших пациентов второй день подряд превышает количество новых положительных тестов на COVID-19 — 3746 излечившихся при 2913 инфицированных. Накануне в столице зафиксировали 2699 новых случаев, 5440 человек выздоровели. Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что говорить о конкретных датах снятия ограничений в Москве пока рано.

В России за последние сутки выявили 8849 новых случаев коронавируса, из них 2913 в Москве, 892 — в Московской области, 408 — в Санкт-Петербурге.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 317 554, выздоровел 92 681 человек, скончались 3099 пациентов.

В оперативном штабе по контролю за распространением заболевания отметили, что более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет.

Стоит отметить, что в столице число выздоровевших пациентов второй день подряд превышает количество новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки в городе излечились 3746 пациентов при 2913 выявленных заболевших.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого также был диагностирован коронавирус, сообщил, что продолжает проходить лечение в больнице.

«Нет ещё (не выписали. — RT). Лечусь», — сказал Песков РИА Новости.

Помимо этого, пресс-секретарь президента, комментируя ситуацию с коронавирусной инфекцией телеканалу CNBC, заявил, что статистика смертности среди пациентов с COVID-19 в России является точной, и добавил, что российская сторона «ничего не скрывает».

«Причина смерти определяется на вскрытии. Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчёты, и на этом основании происходит диверсификация причин смерти. В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патологоанатомическое исследование», — отметил Песков.

Такое заявление он сделал в связи с недавними публикациями ряда американских СМИ, утверждавших, что смертность от коронавируса в России якобы может быть выше, чем сообщают власти.

Тем временем регионы России продолжают принимать меры по борьбе с пандемией. Так, МВД Чечни сообщило, что в период празднования Ураза-байрама (с 23 по 26 мая) передвижение по республике будет запрещено для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«В связи с праздником объявлены четыре выходных дня, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

С просьбой к мусульманам отпраздновать Ураза-байрам дома ранее выступил Владимир Путин.

«Знаю, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано», — отметил Путин.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров также заявил, что в этом году из-за эпидемиологической обстановки празднование Ураза-байрама пройдёт в режиме онлайн. Он отметил, что, несмотря на завершение режима самоизоляции, собираться множеству людей в одном помещении по-прежнему нельзя.

В то же время губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о снятии карантина в Змеиногорском районе, который был введён из-за вспышки коронавируса на Корбалихинском руднике. Томенко отметил, что в последние дни в районе регистрируются единичные случаи инфицирования или такие случаи отсутствуют вовсе.

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Тем временем Следственный комитет начал проверку в связи с неполной выплатой денежных средств за работу с больными коронавирусом трём медицинским сотрудникам городской больницы №3 Рубцовска в Алтайском крае.

«Причиной обращения в следственный орган стало обстоятельство неполной выплаты компенсационных денежных средств за период работы госпиталя. Сотрудники с самого первого дня находятся в стенах медучреждения, оказывая помощь больным новой коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении пресс-службы регионального главка СК России.

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Помимо этого, следователи проверяют информацию о невыплате компенсаций медработникам в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В ведомстве уточнили, что соответствующие обращения поступили в Комсомольске-на-Амуре, Индустриальном, Краснофлотском и Кировском районах Хабаровска, а также в Биробиджане.

Напомним, 19 мая Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию программы дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными, отметив, что положенные средства получили далеко не все медработники, которым причиталась новая выплата.

Президент признал, что за последние несколько дней «ситуация менялась в нужном, правильном направлении», но уточнил, что в ряде регионов выплаты проводились не так, как следовало.

После этого СК провёл проверки в ряде регионов по ситуации с невыплатами медикам. Напомним, ведомство уже открыло уголовное дело после видеообращения сотрудников скорой помощи Армавира, в котором те заявили, что не получили положенные им доплаты. После проверки инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, говоря о дальнейшем развитии ситуации с COVID-19, высказала мнение, что вирус останется в популяции и скачки заболеваемости могут появляться и в дальнейшем.

Она также добавила, что говорить о конкретных датах снятия ограничений в Москве пока рано.