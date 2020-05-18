Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома

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Президент России Владимир Путин попросил мусульман отпраздновать Ураза-байрам дома. Об этом он сказал на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома
  • РИА Новости

По словам российского лидера, он знает, как в республике относятся к этому празднику и берегут обычаи. 

«Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемиологической обстановки празднование Ураза-байрама в Башкирии пройдёт в режиме онлайн.

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