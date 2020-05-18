Ураза-байрам в Башкирии отпразднуют в режиме онлайн

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в этом году из-за эпидемиологической обстановки празднование Ураза-байрама пройдёт в режиме онлайн 24 мая.

Об этом сообщает Mkset.ru.

По его словам, несмотря на завершение режима самоизоляции, собираться множеству людей в одном помещении по-прежнему нельзя.

«Всё проведём по аналогии с православной Пасхой. Если взять период Пасхи, то там, где режим не соблюдался, там, где пасхальные богослужения проводили с участием и сбором людей, там была вспышка заболевания», — отметил Радий Хабиров.

Ранее, как сообщал kp.ru со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, 80% россиян готовы соблюдать режим самоизоляции, если он защитит их от коронавируса.