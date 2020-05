«В контексте пандемии»: в МИД сообщили о запущенной Западом дезинформационной кампании против России

В отношении России развёрнута дезинформационная кампания в контексте коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и публикацию агентства Bloomberg. Ранее генсек Североатлантического альянса сообщил, что Москва и Пекин якобы занимаются распространением фейков о COVID-19. В свою очередь, Bloomberg выдвинул предположение, что российские власти ведут подсчёт смертей от коронавируса не так, как другие страны, а потому статистика летальных исходов куда ниже, чем в большинстве государств. Между тем в России уже опровергли подробные заявления.

На Западе запустили дезинформационную кампанию в отношении России в контексте пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Генсек НАТО Столтенберг чётко задал её направление: «Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок». Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — написала Захарова в Facebook.

13 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что подконтрольные России и Китаю игроки — как государственные, так и не государственные — якобы занимаются распространением фейков, связанных с коронавирусом. По словам генсека альянса, цель Москвы и Пекина — увеличить своё влияние в странах альянса и Европейского союза. При этом какие-либо примеры подобной деятельности он не привёл.

Наряду с этим агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В статье ведутся рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в России, а также содержатся предположения, что Россия якобы может вести подсчёт погибших от коронавирусной инфекции нет так, как это делают другие страны.

В то же время в материале указано, что российская сторона уже дала объяснения по этому вопросу. Так, к примеру, в Департаменте здравоохранения Москвы указали, что диагноз умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию в столице устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия — оно, в отличие от других стран, делается в 100% таких случаев.

Ранее изданиями Financial Times и The New York Times также выпустили статьи на эту тему. В материалах говорилось, что количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, в России якобы может быть на 70% выше официальной статистики.

Также по теме «Подготовлены письма в редакции»: в МИД призвали NYT и FT опубликовать опровержения фейков о коронавирусе в России В МИД России потребовали от The New York Times и Financial Times опубликовать опровержения материалов, в которых говорилось о якобы...

Во внешнеполитическом ведомстве потребовали от газет опубликовать опровержении фейковой информации. Соответствующие письма были переданы главным редакторам изданий через российские посольства в Великобритании и США. Кроме того, Роскомнадзор совместно с заинтересованными органами власти приступил к изучению материалов FT и NYT.

Между тем в The New York Times уже сообщили, что не будут давать опровержение своему материалу.

Что касается Financial Times, посол РФ в Великобритании Андрей Келин в разговоре с РИА Новости сообщил, что побеседовал о ситуации с главредом издания Роулой Халаф.

«Я объяснил, что в Москве высоко ценят FT как таковую и материалы, которые в ней появляются. Но материал о том, как в России борются с коронавирусом, нас крайне удивил и расстроил, поскольку в нем совершенно неправильно поданы усилия правительства по борьбе с коронавирусом и совершенно искажена статистика, не приведены официальные цифры, а даны некие собственные догадки и измышления», — заявил Келин.

В то же время он отметил, что подобные публикации — «попытка обелить действия своего правительства и найти негатив в действиях других, в частности, в действиях российских структур».

Однако однозначного ответа, будет ли опубликовано опровержение, дипломат не получил.

Помимо этого, главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» объяснил, с чем связан низкий уровень смертности от коронавируса в России. По его словам, ситуация в Италии «показала всю угрозу», что позволило подготовиться к эпидемии.

«Мы успели подготовиться. Но почему-то проще вот эту часть проигнорировать и начать говорить: «Да вы тут колдуете со статистикой!» — сказал Проценко.

Аналогичную позицию также высказала главврач Городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Как отмечает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, в странах Запада, прежде всего в США, власти пытаются переложить ответственность за неэффективную борьбу с пандемией, выдумывая обвинения в адрес России и Китая.

«Как известно, у них самих очень большие трудности в борьбе с распространением коронавируса, поскольку профилактическая медицина зачастую недоступна многим малообеспеченным гражданам страны. Видимо, именно поэтому эпидемия в Америке распространилась так сильно. Соединённые Штаты таким образом хотят показать гражданам, что у них ситуация не хуже, чем в других странах. Тем не менее этот путь совершенно неконструктивный. Мы бы хотели с парламентского угла призвать наших американских партнёров образумиться и выстраивать информационную повестку на конструктивной основе», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также полагает, что налицо попытка Запада найти оправдание своим неудачам в борьбе с коронавирусом.

«Причина действий Соединённых Штатов вполне понятная. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в США очень сложная, число заболевших и количество смертей растёт. Они просто хотят свои неудачи переложить на другие государства. Коронавирус начался в Китае, но он очень быстро справился с этой вирусной инфекцией. Тем не менее Соединённые Штаты считают, что именно Китай что-то утаил и за чем-то не уследил. Россия тоже успешно борется с инфекцией и, видимо, из-за этого виновна», — указал сенатор в беседе с RT.

Согласно последним данным, в России общее число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 252 245. При этом от осложнений, связанных с COVID-19 и другими заболеваниями, умерли 2305 человек. В то же время уже выздоровели 53 530 пациентов.