СК начал проверку из-за неполных выплат медикам в Алтайском крае
- РИА Новости
Проверка организована после обращения младшего медицинского персонала городской больницы №3 Рубцовска к замглавы следственного управления по Алтайскому краю Александру Жеребцову.
«Причиной обращения в следственный орган стало обстоятельство неполной выплаты компенсационных денежных средств за период работы госпиталя. Сотрудники с самого первого дня находятся в стенах медучреждения, оказывая помощь больным новой коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении пресс-службы регионального главка СК России.
В медучреждении лечатся более 40 пациентов с коронавирусом.
«Следователям предстоит выяснить обстоятельства, при которых три человека не полностью получили положенные выплаты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин подверг критике работу правительства из-за проблем с доплатами медикам, которые борются с коронавирусом.