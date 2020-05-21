СК начал проверку из-за неполных выплат медикам в Алтайском крае

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Следственный комитет России начал проверку в связи с неполной выплатой компенсационных денежных средств за работу с больными коронавирусом трём медицинским сотрудникам городской больницы №3 Рубцовска в Алтайском крае.
СК начал проверку из-за неполных выплат медикам в Алтайском крае
  • РИА Новости

Проверка организована после обращения младшего медицинского персонала городской больницы №3 Рубцовска к замглавы следственного управления по Алтайскому краю Александру Жеребцову.

«Причиной обращения в следственный орган стало обстоятельство неполной выплаты компенсационных денежных средств за период работы госпиталя. Сотрудники с самого первого дня находятся в стенах медучреждения, оказывая помощь больным новой коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении пресс-службы регионального главка СК России.

В медучреждении лечатся более 40 пациентов с коронавирусом.

«Следователям предстоит выяснить обстоятельства, при которых три человека не полностью получили положенные выплаты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин подверг критике работу правительства из-за проблем с доплатами медикам, которые борются с коронавирусом.

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