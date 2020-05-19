СК проверит данные о невыплатах врачам в Тюменской области
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.
«Организована доследственная проверка по факту неполучения сотрудниками скорой помощи Областной больницы №23 в городе Ялуторовске стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в рамках проверки следователями будут приняты меры к незамедлительному погашению задолженности, дана оценка доводов о неполучении денежной компенсации медицинскими работниками.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.