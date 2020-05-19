СК проверит данные о невыплатах врачам в Тюменской области

В Тюменской области следователи начали проверку после того, как медики скорой помощи в Ялуторовске не получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Организована доследственная проверка по факту неполучения сотрудниками скорой помощи Областной больницы №23 в городе Ялуторовске стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в рамках проверки следователями будут приняты меры к незамедлительному погашению задолженности, дана оценка доводов о неполучении денежной компенсации медицинскими работниками.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.