Путин поручил следить за выплатами работающим с коронавирусом медикам

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

По его словам, на выплаты было выделено 52 млрд рублей, в регионы уже поступило 50,1 млрд рублей.

«Поручаю также правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно: кому, за что идут деньги», — сказал Путин в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Он также подчеркнул, что все, кто с самого начала участвовал в борьбе с коронавирусом и пострадал, должны получить страховые выплаты.