Мурашко рассказал о выплатах работающим с COVID-19 медикам

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о выплатах работающим с коронавирусной инфекцией COVID-19 медицинским работникам.
Мурашко рассказал о выплатах работающим с COVID-19 медикам
  • РИА Новости

«Президентские выплаты уже получили 30 тыс. 243 врача, работающих в стационарах и выездных бригадах скорой помощи, и 77 тыс. 631 сотрудник среднего медицинского звена», — сказал Мурашко.

Он отметил, что выплату получили 17 тыс. 347 младших медработников, а также 21 тыс. 355 водителей автомобилей скорой помощи. Общая сумма выплат составила почти 9 млрд рублей.

Всего за апрель выплаты должны получить 125 тыс. медработников и 24 тыс. водителей скорой помощи. По словам Мурашко, выплаты за апрель медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, уже завершаются.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

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