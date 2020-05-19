Путин раскритиковал правительство из-за проблем с выплатами медикам
- РИА Новости
«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже», — сказал глава государства в ходе совещания.
Как отметил президент, тогда «не надо было бы поправлять» соответствующее постановление правительства.
«Хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать», — добавил Путин.
В начале совещания Путин отметил, что, по имеющейся у него информации, к концу прошлой недели деньги получили не все медики, ведущие борьбу с коронавирусом.
«Правда, за последние два-три дня, даже за вчерашний день ситуация менялась в нужном, правильном направлении. Надеюсь сегодня услышать ваши доклады. А в ряде субъектов Федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях. И уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам», — добавил он.
Как подчеркнул президент, все, кто с самого начала участвовал в борьбе с коронавирусом и пострадал, должны получить страховые выплаты.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, президентские выплаты получили более 30 тыс. врачей и свыше 77 тыс. сотрудников среднего медицинского звена.
Глава министерства добавил, что выплата была получена 17 тыс. 347 младшими медработниками, а также 21 тыс. 355 водителями машин скорой помощи.