Путин раскритиковал правительство из-за проблем с выплатами медикам

Российский лидер Владимир Путин подверг критике работу правительства из-за проблем с доплатами медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже», — сказал глава государства в ходе совещания.

Как отметил президент, тогда «не надо было бы поправлять» соответствующее постановление правительства.

«Хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать», — добавил Путин.

В начале совещания Путин отметил, что, по имеющейся у него информации, к концу прошлой недели деньги получили не все медики, ведущие борьбу с коронавирусом.

«Правда, за последние два-три дня, даже за вчерашний день ситуация менялась в нужном, правильном направлении. Надеюсь сегодня услышать ваши доклады. А в ряде субъектов Федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях. И уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам», — добавил он.

Как подчеркнул президент, все, кто с самого начала участвовал в борьбе с коронавирусом и пострадал, должны получить страховые выплаты.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, президентские выплаты получили более 30 тыс. врачей и свыше 77 тыс. сотрудников среднего медицинского звена.

Глава министерства добавил, что выплата была получена 17 тыс. 347 младшими медработниками, а также 21 тыс. 355 водителями машин скорой помощи.