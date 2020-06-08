В России провели более 13 млн тестов на коронавирус
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В России проведено более 13 млн тестов на коронавирус», — говорится в заявлении.
Уточняется, что за сутки было сделано 294 тыс. тестов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что бесконечного и безграничного роста тестирования на коронавирус не нужно.
Депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.