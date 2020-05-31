Попова: безграничного роста тестирования на COVID-19 не нужно

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что бесконечного и безграничного роста тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 не нужно.

«Производство расширяется, производство сегодня успевает. Бесконечного и безграничного роста тестирования не предполагается, и это не нужно», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

При этом Попова добавила, что при этом методе сильно растёт погрешность. По её словам, он может быть использован с определёнными оговорками.

Также Попова рассказала о требованиях к социальной дистанции в самолётах.