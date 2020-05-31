Попова рассказала о требованиях к социальной дистанции в самолётах
- РИА Новости
Фрагмент её интервью в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» опубликован на портале «Вести».
«Здесь тоже определённое регулирование предполагает, что изменение дистанции, которая соблюдалась на входе в самолёт, при нахождении и на выходе, не должно меняться, должно быть социальное дистанцирование», — подчеркнула Попова.
При этом аэропорт будет обязан обеспечить выполнение необходимого числа автобусных рейсов до самолёта.
«Иначе он не выполнит свои обязательства перед пассажирами», — добавила глава ведомства.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях коронавирусной инфекции, которые предполагают соблюдение социальной дистанции, дезинфекцию оборудования, а также обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров и обеспечение их средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, количество пассажиров самолёта не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест на борту.
При этом рекомендуется исключить рассадку пассажиров на посадочные места в непосредственной близости друг к другу.