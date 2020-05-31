Попова рассказала о требованиях к социальной дистанции в самолётах

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Социальная дистанция в самолётах должна соблюдаться как во время перелёта, так и при входе и выходе из пассажирского салона, а также при перевозке пассажиров между аэропортом и лайнером, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала о требованиях к социальной дистанции в самолётах
  • РИА Новости

Фрагмент её интервью в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» опубликован на портале «Вести».

«Здесь тоже определённое регулирование предполагает, что изменение дистанции, которая соблюдалась на входе в самолёт, при нахождении и на выходе, не должно меняться, должно быть социальное дистанцирование», — подчеркнула Попова.

При этом аэропорт будет обязан обеспечить выполнение необходимого числа автобусных рейсов до самолёта.

«Иначе он не выполнит свои обязательства перед пассажирами», — добавила глава ведомства.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях коронавирусной инфекции, которые предполагают соблюдение социальной дистанции, дезинфекцию оборудования, а также обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров и обеспечение их средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, количество пассажиров самолёта не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест на борту.

При этом рекомендуется исключить рассадку пассажиров на посадочные места в непосредственной близости друг к другу.

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