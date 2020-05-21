В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки

Короткая ссылка
Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.
В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки
  • РИА Новости

Об этом говорится в методических рекомендациях, сформированных Росавиацией и Роспотребнадзором. Отмечается, что соответствующее указание касается первого из трёх этапов выхода из режима противоэпидемических ограничений.

«Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полёта. На рейсах более трёх часов производится плановая замена масок путём раздачи и сбора использованных защитных масок бортпроводниками», — указывается в документе.

Отмечается, что использованные маски будут собираться в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации.

В документе также содержится ряд других ограничений. Например, в самолёт не будут пускать людей с повышенной температурой тела. Также на входе на борт пассажиры должны будут обработать руки в перчатках одноразовыми салфетками с антисептиком.

Ранее Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса в апреле снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 91,8%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить