Росавиация подготовила указания по поэтапному снятию ограничений

Росавиация подготовила проект указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиаперевозок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что проект «Методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации» был подготовлен совместно с ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации».

Ранее Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса в апреле снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 91,8%.

Отмечается, что пассажирооборот составил 1,586 млрд пассажиро-километров.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в авиационной отрасли в связи с распространением коронавируса и введёнными ограничительными мерами.