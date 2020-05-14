Росавиация подготовила указания по поэтапному снятию ограничений
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что проект «Методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации» был подготовлен совместно с ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации».
Ранее Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса в апреле снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 91,8%.
Отмечается, что пассажирооборот составил 1,586 млрд пассажиро-километров.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в авиационной отрасли в связи с распространением коронавируса и введёнными ограничительными мерами.