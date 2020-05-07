Путин назвал сложной ситуацию с авиаперевозками на фоне коронавируса

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в авиационной отрасли в связи с распространением коронавируса и введёнными ограничительными мерами.

«Отмечу, что ситуация в сфере воздушных перевозок и в России, и во всём мире особенно сложная. Мы это прекрасно видим, понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе», — сказал Путин на совещании с правительством, посвящённом поддержке транспортной отрасли.

По его словам, уже принято решение о выделении более 23 млрд рублей в качестве экстренной помощи авиационным компаниям.

Ранее сообщалось, что правительство России обсудило предоставление субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом.