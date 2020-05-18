Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
- РИА Новости
«Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования», — говорится в сообщении ведомства.
Роспотребнадзор рекомендует, чтобы количество пассажиров самолёта не превышало 50% от общего количества посадочных мест на борту.
Также рекомендуется исключить рассадку пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.