Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует, чтобы количество пассажиров самолёта не превышало 50% от общего количества посадочных мест на борту.

Также рекомендуется исключить рассадку пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.