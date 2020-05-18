Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

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Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
  • РИА Новости

«Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует, чтобы количество пассажиров самолёта не превышало 50% от общего количества посадочных мест на борту.

Также рекомендуется исключить рассадку пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.

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