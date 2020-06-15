В Петербурге открылись парикмахерские, библиотеки и бани
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Как сообщают «Невские новости», соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Отмечается, что привести в порядок волосы можно по только предварительной записи. Кроме того, в парикмахерских пока не оказывают косметические услуги.
В городских банях работают только помывочные зоны.
Также открылись объекты розничной торговли мебелью, за исключением магазинов в зданиях ТЦ.
По предварительной записи работают библиотеки, архивы, риелторские организации, рекрутинговые агентства.
Также с 15 июня в Петербурге заработали фотомастерские и организации по ремонту велосипедов и самокатов.
Ранее сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал снятие в столице ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.