В Ивановской области рассказали о мерах по снятию ограничений
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Об этом сообщает Newinform.
Как заявил врио руководителя регионального Роспотребнадзора Павел Колесник, с 16 июня могут заработать непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров.
Обязательными остаются правила, связанные с социальным дистанцированием, наличием средств индивидуальной защиты у продавцов и клиентов.
Также возобновят работу библиотеки и автошколы.
Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.