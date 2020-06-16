В Ивановской области рассказали о мерах по снятию ограничений

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В Ивановской области начинают первый этап снятия ограничений, принятых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Ивановской области рассказали о мерах по снятию ограничений
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Newinform.

Как заявил врио руководителя регионального Роспотребнадзора Павел Колесник, с 16 июня могут заработать непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров.

Обязательными остаются правила, связанные с социальным дистанцированием, наличием средств индивидуальной защиты у продавцов и клиентов.

Также возобновят работу библиотеки и автошколы.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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