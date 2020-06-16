«Нужно говорить о следующем годе»: глава Минздрава назвал возможные сроки снятия всех ограничений из-за коронавируса
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
Власти России могут полностью снять ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, не ранее чем в 2021 году. Такое предположение в эфире Первого канала высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Я думаю, что успокоиться можно будет с учётом того, что должна сложиться фармацевтически управляемая ситуация. Я думаю, что всё-таки нужно говорить о следующем годе... Мне кажется, это февраль», — заявил Мурашко.
Он также отметил, что наличие иммунитета к инфекции более чем у 45% населения, а лучше у 50—60%, гарантированно прервёт цепочку распространения коронавируса. Министр также призвал носить маски как на улице, так и в помещении для профилактики заражения COVID-19.
Также, по словам главы Минздрава, бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией не бывает, однако симптомы могут не совпадать с респираторными заболеваниями. Мурашко также сообщил, когда должны начаться клинические испытания вакцины, созданной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
«Разрешение на клинические исследования выдано. Выдали сотрудники Министерства здравоохранения, этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить», — сказал он.
В свою очередь, директор центра Александр Гинцбург подчеркнул, что испытания препарата займут около полутора месяцев. По его словам, вакцина будет вводиться испытуемым два раза — в нулевой день и на 21-е сутки исследования.
«После этого документы поступают обратно в Минздрав, соответствующие эксперты Минздрава оценивают пользу по отношению к риску, и только после этого можно рассчитывать на то, что препарат увидит свет, то есть будет рекомендован к применению», — подчеркнул специалист.
Ранее Минобороны сообщило о завершении подготовки к проведению клинических испытаний вакцины от COVID-19, совместно разработанной специалистами оборонного ведомства и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Указывалось, что в ближайшие дни завершится двухнедельная изоляция первой группы добровольцев, после чего будет проведена их вакцинация.
Согласно последним данным, в России общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 545 458, из них за последние сутки — 8248. Вместе с тем за всё время выздоровели 294 306 пациентов, 7284 — скончались.
При этом в стране провели уже более 15,3 млн тестов на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 316 тыс. человек.Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
Открытие сезона летних веранд
Во вторник, 16 июня, мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон летних веранд в столице и провёл встречу с представителями сферы общественного питания.
«Самое привычное в нашей московской жизни — это рестораны и открытые кафе, веранды. Когда возвращаешься к этой жизни, она уже какая-то необычная, даже шок какой-то. Надеюсь, что мы надолго избавились от тех ограничений, в которых жили», — заявил градоначальник.
Собянин выразил уверенность, что на следующей неделе, как и планировалось, будут открыты все точки общепита.
«У нас после отмены пропусков прошло семь-восемь дней, мы утвердили открытие общепита, летних веранд. Сейчас по тому, как мы идём, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — добавил мэр.
По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Москве — главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, всем предприятиям общественного питания города выдали рекомендации по организации работы в новых условиях. Она отметила, что посетители после трёх месяцев самоизоляции будут «ментально другими».
«Они будут хотеть, чтобы перед ними протирали столы дезинфицирующими средствами, нужно надевать перчатки, маски, чтобы в масках были официанты», — заметила Андреева.
Напомним, 16 июня начался очередной этап выхода из ограничительных мер, введённых в Москве из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня в столице возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк, начали оказывать плановую помощь стоматологии, открылись библиотеки и службы проката.
С 23 июня в Москве должны заработать в полном объёме кафе и рестораны, а также быть сняты ограничения на работу фитнес-центров и бассейнов.
Между тем в столице России сохраняется запрет на массовые мероприятия. Также по-прежнему закрыты театры и кинотеатры. Однако, как заявил Сергей Собянин, оставшиеся ограничительные меры будут сняты не ранее чем в середине июля.
«Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — констатировал мэр Москвы.
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