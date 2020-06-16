«Нужно говорить о следующем годе»: глава Минздрава назвал возможные сроки снятия всех ограничений из-за коронавируса

Полностью отказаться от ограничительных мер, введённых в России из-за эпидемии COVID-19, можно будет не раньше февраля 2021 года. Такое предположение сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также отметил, что цепочка распространения коронавируса в России гарантированно прервётся, когда иммунитет будет у 45% населения страны. Кроме того, Мурашко заявил, что уже 17 июля должны стартовать клинические испытания одной из российских вакцин. Тестирование препарата займёт примерно полтора месяца.

Власти России могут полностью снять ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, не ранее чем в 2021 году. Такое предположение в эфире Первого канала высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Я думаю, что успокоиться можно будет с учётом того, что должна сложиться фармацевтически управляемая ситуация. Я думаю, что всё-таки нужно говорить о следующем годе... Мне кажется, это февраль», — заявил Мурашко.

Он также отметил, что наличие иммунитета к инфекции более чем у 45% населения, а лучше у 50—60%, гарантированно прервёт цепочку распространения коронавируса. Министр также призвал носить маски как на улице, так и в помещении для профилактики заражения COVID-19.

Также, по словам главы Минздрава, бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией не бывает, однако симптомы могут не совпадать с респираторными заболеваниями. Мурашко также сообщил, когда должны начаться клинические испытания вакцины, созданной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Разрешение на клинические исследования выдано. Выдали сотрудники Министерства здравоохранения, этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить», — сказал он.

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В свою очередь, директор центра Александр Гинцбург подчеркнул, что испытания препарата займут около полутора месяцев. По его словам, вакцина будет вводиться испытуемым два раза — в нулевой день и на 21-е сутки исследования.

«После этого документы поступают обратно в Минздрав, соответствующие эксперты Минздрава оценивают пользу по отношению к риску, и только после этого можно рассчитывать на то, что препарат увидит свет, то есть будет рекомендован к применению», — подчеркнул специалист.

Ранее Минобороны сообщило о завершении подготовки к проведению клинических испытаний вакцины от COVID-19, совместно разработанной специалистами оборонного ведомства и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Указывалось, что в ближайшие дни завершится двухнедельная изоляция первой группы добровольцев, после чего будет проведена их вакцинация.

Согласно последним данным, в России общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 545 458, из них за последние сутки — 8248. Вместе с тем за всё время выздоровели 294 306 пациентов, 7284 — скончались.

При этом в стране провели уже более 15,3 млн тестов на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 316 тыс. человек.

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Открытие сезона летних веранд

Во вторник, 16 июня, мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон летних веранд в столице и провёл встречу с представителями сферы общественного питания.

«Самое привычное в нашей московской жизни — это рестораны и открытые кафе, веранды. Когда возвращаешься к этой жизни, она уже какая-то необычная, даже шок какой-то. Надеюсь, что мы надолго избавились от тех ограничений, в которых жили», — заявил градоначальник.

Собянин выразил уверенность, что на следующей неделе, как и планировалось, будут открыты все точки общепита.

«У нас после отмены пропусков прошло семь-восемь дней, мы утвердили открытие общепита, летних веранд. Сейчас по тому, как мы идём, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — добавил мэр.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Москве — главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, всем предприятиям общественного питания города выдали рекомендации по организации работы в новых условиях. Она отметила, что посетители после трёх месяцев самоизоляции будут «ментально другими».

«Они будут хотеть, чтобы перед ними протирали столы дезинфицирующими средствами, нужно надевать перчатки, маски, чтобы в масках были официанты», — заметила Андреева.

Напомним, 16 июня начался очередной этап выхода из ограничительных мер, введённых в Москве из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня в столице возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк, начали оказывать плановую помощь стоматологии, открылись библиотеки и службы проката.

С 23 июня в Москве должны заработать в полном объёме кафе и рестораны, а также быть сняты ограничения на работу фитнес-центров и бассейнов.

Между тем в столице России сохраняется запрет на массовые мероприятия. Также по-прежнему закрыты театры и кинотеатры. Однако, как заявил Сергей Собянин, оставшиеся ограничительные меры будут сняты не ранее чем в середине июля.

«Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — констатировал мэр Москвы.