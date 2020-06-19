Проведено более 16 млн тестов: в России за сутки выявлено 7972 новых случая коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявили 7972 новых случая коронавирусной инфекции. Днём ранее в стране зафиксировали 7790 новых случаев заболевания, за сутки до этого — 7843. К настоящему времени диагноз COVID-19 был подтверждён у 569 063 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 324 406 человек (57%), скончался 7841 пациент с COVID-19 (1,38%). Лидером по количеству выявленных случаев остаётся Москва (1136 за последние сутки). Вместе с тем в оперативном штабе отмечают, что за месяц суточный прирост пациентов с COVID-19 в столице сократился в четыре раза, а количество выздоровевших почти вдвое превышает число новых заболевших.

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 7972 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 32,7% новых пациентов не было клинических проявлений заболевания.

Днём ранее в стране выявили 7790 новых случаев COVID-19, за сутки до этого — 7843. Согласно последним данным, в России диагноз был подтверждён у 569 063 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 324 406 человек (57%), в том числе 10 443 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончался 7841 пациент (1,38%). За сутки умер 181 человек.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

Москва по-прежнему остаётся лидером в стране по количеству заболевших. За последние сутки в городе выявлено 1136 новых случаев COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 1040, а в предыдущий день — 1065.

В оперативном штабе отметили, что в столице за прошедший месяц прирост новых случаев коронавируса сократился в четыре раза. При 1136 новых случаях COVID-19, зафиксированных в Москве за сутки, также отмечено 2003 выздоровевших.

«Прирост новых случаев коронавируса за неделю составляет 4,4%. За месяц прирост сократился в четыре раза — за неделю с 9 по 15 мая он составил 36 942, а за неделю с 13 по 19 июня — всего 8986», — пояснили в штабе.

Власти Москвы также рассказали, что шесть перепрофилированных под лечение COVID-19 стационаров вернутся к оказанию плановой и экстренной помощи. Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, эпидемиологическая ситуация в городе постепенно улучшается.

«В ближайшее время работы по возвращению к стандартному режиму начнутся ещё в шести городских больницах: №17, №51, №29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого, №1 имени Н.И. Пирогова, а также в туберкулёзной больнице имени А.Е. Рабухина. Общий коечный фонд этих перепрофилированных стационаров составит до 3 тыс. коек», — уточнила Ракова. Её слова приводит оперативный штаб.

Тестирование на коронавирус в России

В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Московская область (646), Ханты-Мансийский автономный округ (259), Свердловская область (254) и Санкт-Петербург (228).

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено 16,3 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в стране остаются 310 тыс. человек.

Как отметили ранее во Всемирной организации здравоохранения, в России «практически 11% населения протестировано, из-за этого эта картина реальная».

«Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID», — сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Её слова приводит РИА Новости.

Добавим, что ВОЗ сообщает о 8,2 млн зафиксированных случаев COVID-19 по всему миру. По данным организации, к настоящему времени в мире умерли 445 535 человек с коронавирусной инфекцией.

Прогнозы и испытания вакцины

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала обстановку с COVID-19 в РФ «управляемой».

«Мы уже видим свет, уже знаем, как (лечить. — RT). Мы уже понимаем, что ситуация управляемая, и знаем, как ею управлять. Это очень важно», — приводит слова Поповой РИА Новости.

Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что при соблюдении мер безопасности в стране не стоит ждать второй волны коронавируса.

«Я не думаю, что, если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоит ждать второй волны», — цитирует Голикову агентство.

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Помимо этого, вице-премьер уделила внимание вопросу производства вакцины от коронавирусной инфекции. По её мнению, промышленный выпуск средства может стартовать ближе к осени.

«Я рассчитываю на то, что тот график, который мы сейчас утвердили в соответствии с поручением президента, предполагает как раз август (первое завершение испытаний) и выход на промышленное производство как раз в августе-сентябре», — сказала она.

Напомним, что ранее Минобороны приступило к испытаниям вакцины от COVID-19 в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко. Тесты были одобрены Министерством здравоохранения России 16 июня.

Минобороны 18 июня опубликовало подробности процедуры. Сообщается, что процесс идёт под контролем самых опытных специалистов. Из 18 добровольцев девять человек получили один компонент препарата, а ещё девять — другой. Все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов, отметили в ведомстве.

«По результатам опроса и осмотра добровольцев побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — рассказали в Минобороны.