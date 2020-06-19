Эксперт оценил вероятность распространения коронавируса в детских садах

Руководитель группы интегральных биоаналитических систем Института X-BIO ТюмГУ Дмитрий Андреев дал прогноз по ситуации с коронавирусом после открытия детских садов в России.

По его словам, для того чтобы дать адекватный прогноз по распространению COVID-19 после предстоящего открытия детсадов, требуются серьёзные работы по риск-менеджменту, определяющие оправданность и формы карантина.

«Кроме того, нужно связать карантинные меры с временными рамками иных способов противодействия биологической угрозе. Ведь если ребёнок заразился — заболел или стал вирусоносителем, то, по моему мнению, неизбежно заболеют и все уязвимые к вирусу совместно проживающие члены семьи», — пояснил специалист в беседе с «Известиями».

Учёные также напомнили, что при малейших признаках заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу, а также надеть маску на ребёнка и всех членов его семьи.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.