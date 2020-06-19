На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе

С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.

Как отмечается, больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце (64) и на Арбате (10).

Сильнее от ограничений пострадали заведения общественного питания, говорится в материале. Так, к началу июня на изученных улицах закрылись 62 места.

При этом за период самоизоляции на главных торговых улицах открылись 39 новых заведений.

По оценкам издания, общее количество ресторанов и магазинов на 18 центральных улицах сократилось на 3%.

Ранее «Известия» писали, что более половины торговых сетей в России планируют закрыть часть своих магазинов в 2020 году из-за пандемии коронавируса.