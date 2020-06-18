В ВОЗ рассказали о масштабном тестировании на COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что около 11% населения страны протестированы на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID», — приводит слова Вуйнович РИА Новости.

Она отметила, что в России «практически 11% населения протестировано, из-за этого эта картина реальная».

Ранее ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении пациентов с COVID-19.