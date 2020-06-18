В ВОЗ рассказали о масштабном тестировании на COVID-19 в России
- Reuters
«Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID», — приводит слова Вуйнович РИА Новости.
Она отметила, что в России «практически 11% населения протестировано, из-за этого эта картина реальная».
Ранее ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении пациентов с COVID-19.