В ВОЗ рассказали о масштабном тестировании на COVID-19 в России

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что около 11% населения страны протестированы на коронавирусную инфекцию COVID-19.
В ВОЗ рассказали о масштабном тестировании на COVID-19 в России
  • Reuters

«Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID», — приводит слова Вуйнович РИА Новости.

Она отметила, что в России «практически 11% населения протестировано, из-за этого эта картина реальная».

Ранее ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении пациентов с COVID-19.

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