ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении от COVID-19
- Reuters
Заявление Гебрейесуса опубликовано на сайте ВОЗ.
Глава ВОЗ отметил, что «это первое лечение, которое, как было показано, снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной или искусственной вентиляции легких».
Он заявил, что «это отличная новость».
«Я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», — добавил Гебрейесус.
Ранее сообщалось, что Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.