ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении от COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус оценил результаты первичных клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона при лечении от коронавирусной инфекции COVID-19.
ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении от COVID-19
  • Reuters

Заявление Гебрейесуса опубликовано на сайте ВОЗ.

Глава ВОЗ отметил, что «это первое лечение, которое, как было показано, снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной или искусственной вентиляции легких».

Он заявил, что «это отличная новость».

«Я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», — добавил Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.

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