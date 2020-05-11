Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

С 12 мая в России завершается единый период нерабочих дней. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая с заявлением в ходе совещания по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отметил глава государства, прошедшие в России выходные дни — экстраординарная мера, но это дало время для повышения готовности здравоохранения.

«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что при этом не завершается борьба с эпидемией.

«Её опасность сохраняется, причём даже на территориях, где ситуация относительно благополучная. И случаи новых заражений носят пока даже единичный характер. Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений», — добавил он.

По его словам, выход из режима ограничений не будет быстрым и потребует «значительного времени».

«Поэтому начиная с 12 мая на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах», — заявил президент.

В конце апреля Путин объявил дни 6—8 мая нерабочими и продлил период нерабочих дней до 11 мая.

RT вёл прямую трансляцию.