Путин выступит с новым обращением к россиянам
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин выступит с обращением в начале совещания по ситуации с распространением коронавируса.
«Президент выступит с обращением в начале совещания», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что Путин 11 мая проведёт совещание по ситуации с распространением коронавируса в России.
По данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 случая коронавируса. Скончались 2009 человек, полностью выздоровел 39 801 человек.