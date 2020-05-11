Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам. Речь пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Об этом сообщили в Кремле.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин выступит с обращением в начале совещания по ситуации с распространением коронавируса.

«Президент выступит с обращением в начале совещания», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин 11 мая проведёт совещание по ситуации с распространением коронавируса в России.

По данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 случая коронавируса. Скончались 2009 человек, полностью выздоровел 39 801 человек.