Путин выступит с новым обращением к россиянам

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам. Речь пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
Путин выступит с новым обращением к россиянам
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин выступит с обращением в начале совещания по ситуации с распространением коронавируса.

«Президент выступит с обращением в начале совещания», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин 11 мая проведёт совещание по ситуации с распространением коронавируса в России.

По данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 случая коронавируса. Скончались 2009 человек, полностью выздоровел 39 801 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить