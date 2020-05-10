Путин 11 мая проведёт совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведёт совещание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, ожидается ли новое решение Путина по режиму нерабочих дней после 12 мая в связи с ситуацией с коронавирусом.

В начале апреля президент в ходе обращения к российским гражданам объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.

28 апреля глава государства в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса заявил, что 6—8 мая в стране будут нерабочими. Таким образом, период нерабочих дней был продлён до 11 мая включительно.