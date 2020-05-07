Путин: потребуется серьёзный анализ санитарных мер во всех отраслях

Президент России Владимир Путин заявил, что после спада эпидемии коронавирусной инфекции в стране потребуется провести серьёзный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях.

Об этом глава государства сказал в ходе видеосовещания на тему развития транспорта.

«Очевидно, что после спада эпидемии с учётом наработанного опыта потребуется серьёзный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего на транспорте», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее Путин предостерёг от поспешности при снятии ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.