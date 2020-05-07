Путин: потребуется серьёзный анализ санитарных мер во всех отраслях
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе видеосовещания на тему развития транспорта.
«Очевидно, что после спада эпидемии с учётом наработанного опыта потребуется серьёзный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего на транспорте», — приводит его слова Интерфакс.
Ранее Путин предостерёг от поспешности при снятии ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.