Путин: потребуется серьёзный анализ санитарных мер во всех отраслях

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Президент России Владимир Путин заявил, что после спада эпидемии коронавирусной инфекции в стране потребуется провести серьёзный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях.
Путин: потребуется серьёзный анализ санитарных мер во всех отраслях
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе видеосовещания на тему развития транспорта. 

«Очевидно, что после спада эпидемии с учётом наработанного опыта потребуется серьёзный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего на транспорте», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее Путин предостерёг от поспешности при снятии ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.

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