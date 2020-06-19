В России предложили обязать работодателей стимулировать сотрудников

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал идею обязать работодателей морально и материально стимулировать сотрудников.

Как сообщает газета «Известия», предложение планируется внести в Госдуму после голосования по Конституции.

По словам Андрея Исаева, такими стимулами могли бы стать грамоты, благодарности, доски почёта, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха или другие формы поощрения.

«Эти нормы, думаю, можно было бы объединить с законопроектом об удалённой работе, который на этой неделе был внесён в Госдуму и вынесен партией на общероссийское обсуждение. Думаю, что мы могли бы принять его во время осенней сессии», — пояснил парламентарий.

Ранее руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.