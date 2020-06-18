Названы регионы — лидеры по коррупции в России

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Генеральная прокуратура назвала регионы России с самым высоким показателем коррупционной преступности.
Названы регионы — лидеры по коррупции в России
  • Саранск, Мордовия
  • РИА Новости
  • © Юлия Честнова

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова, средний уровень коррупционных преступлений в России составляет 21,1 правонарушения на 100 тыс. населения страны.

Тогда как больше всего коррупционных дел выявлено в Мордовии, Чувашии, Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской областях и на Камчатке.

Здесь уровень преступлений такого рода варьируется в пределах от 26,31 до 29,68 правонарушения на 100 тыс. населения.

Наименее коррумпированными регионами оказались Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Московская, Мурманская, Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В среднем здесь от 6 до 10 правонарушений коррупционного характера  на 100 тыс. населения.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России в 2019 году добилась изъятия у чиновников имущества, не подтверждённого доходами, на сумму более 20 млрд рублей.

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