Генпрокурор рассказал о выявленных проблемах здравоохранения России

Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в системе здравоохранения России, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, среди них плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики и дефицит кадров.

«Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащённость диагностическим оборудованием зачастую скудная», — сказал он во время заседания Совета Федерации.

Краснов добавил, что серьёзную проблему составляет «значительный дефицит кадров медицинских работников».

«В Курганской области по состоянию на начало 2019 года медицинские организации были укомплектованы врачами всего на 40%, средним медицинским персоналом — на 61%. В текущем году ситуация существенно не улучшилась. Такие примеры не редкость», — уточнил он, отметив, что в прежние годы это негативно отражалось на своевременности, качестве и доступности медпомощи.

В современных условиях эти проблемы обнажились ещё сильнее, сказал глава прокуратуры.

«В связи с этим надзорные планы прокуроров сейчас нацелены на жёсткий контроль за деятельностью всех уполномоченных органов в данной сфере», — добавил Краснов.

В конце мая в Минздраве сообщили, что в 130 населённых пунктах России не оказывается первичная медико-санитарная помощь.