В Минздраве оценили ситуацию с оказанием первичной медпомощи в России

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В 130 населённых пунктах России не оказывается первичная медико-санитарная помощь. Об этом сообщили в Минздраве.

«На текущий момент в Российской Федерации, по данным геоинформационной системы Минздрава России, имеется 130 населённых пунктов, где первичная медико-санитарная помощь недоступна, в том числе семь — в Саратовской области», — приводит РИА Новости текст документа министерства.

Уточняется, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» на 2019-2020 годы планируется открытие или замена более 1550 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в малых населённых пунктах.

Ранее представители Минздрава выявили недостатки в организации противоэпидемического режима в Дагестане.

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