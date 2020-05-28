В Минздраве оценили ситуацию с оказанием первичной медпомощи в России

В 130 населённых пунктах России не оказывается первичная медико-санитарная помощь. Об этом сообщили в Минздраве.

«На текущий момент в Российской Федерации, по данным геоинформационной системы Минздрава России, имеется 130 населённых пунктов, где первичная медико-санитарная помощь недоступна, в том числе семь — в Саратовской области», — приводит РИА Новости текст документа министерства.

Уточняется, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» на 2019-2020 годы планируется открытие или замена более 1550 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в малых населённых пунктах.

Ранее представители Минздрава выявили недостатки в организации противоэпидемического режима в Дагестане.