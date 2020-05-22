Минздрав оценил организацию противоэпидемического режима в Дагестане
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«В настоящее время группа специалистов в полном составе работает в Дербенте, где сложилась наиболее сложная ситуация. По заключению специалистов, отмечена недостаточная работа в организации санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19», — указали в ведомстве.
Уточняется, что в группу экспертов входят трое инфекционистов и трое анестезиологов-реаниматологов.
Ранее стало известно, что группа врачей из федеральных медцентров прибыла в Дагестан для помощи местным медикам.
20 мая президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.