Минздрав оценил организацию противоэпидемического режима в Дагестане

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Прибывшая в Дагестан группа специалистов Минздрава России оценила организацию противоэпидемического режима в регионе.
Минздрав оценил организацию противоэпидемического режима в Дагестане
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«В настоящее время группа специалистов в полном составе работает в Дербенте, где сложилась наиболее сложная ситуация. По заключению специалистов, отмечена недостаточная работа в организации санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19», — указали в ведомстве.

Уточняется, что в группу экспертов входят трое инфекционистов и трое анестезиологов-реаниматологов. 

Ранее стало известно, что группа врачей из федеральных медцентров прибыла в Дагестан для помощи местным медикам.

20 мая президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.

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