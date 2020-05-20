Путин поручил следить за эпидситуацией в Дагестане

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Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.
Путин поручил следить за эпидситуацией в Дагестане
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений Путина, опубликованных на сайте Кремля.

«Обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга эпидемиологической ситуации на территории Республики Дагестан», — указывается в документе.

Вместе с этим он поручил ведомству разработать рекомендации по противодействию распространению коронавирусной ифнекции в регионе.

Ранее Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане. 18 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжёлые больные с пневмонией составляют почти 60% инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дагестане.

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