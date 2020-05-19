МЧС направляет группу специалистов в Дагестан для дезинфекции

МЧС России направляет группу специалистов в Дагестан для масштабной дезинфекции, сообщили в министерстве.

«В рамках поручения президента России Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», — сообщили в ведомстве ТАСС.

18 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжёлые больные с пневмонией составляют почти 60% инфицированных COVID-19 в Дагестане.

На совещании Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в республике и поручил подготовить план по её преодолению.

Также он попросил мусульман отпраздновать Ураза-байрам дома.