Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане.
Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане
  • РИА Новости

«Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Фиксируются всё новые случаи выявления болезни, её тяжёлых осложнений», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Он отметил, что в последние дни система здравоохранения региона работает с серьёзной нагрузкой.

Президент также добавил, что, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжёлых осложнений у жителей Дагестана являются позднее обращение больных за медицинской помощью и самолечение на дому.

Ранее сообщалось, что более 40 медработников скончались от последствий инфицирования коронавирусом и пневмонии в Дагестане.

В Минздраве Дагестана пояснили, что среди скончавшихся в период пандемии сотрудников медучреждений в республике были не только врачи, но и средний, младший медперсонал и другие сотрудники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить