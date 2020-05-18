Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане.

«Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Фиксируются всё новые случаи выявления болезни, её тяжёлых осложнений», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Он отметил, что в последние дни система здравоохранения региона работает с серьёзной нагрузкой.

Президент также добавил, что, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжёлых осложнений у жителей Дагестана являются позднее обращение больных за медицинской помощью и самолечение на дому.

Ранее сообщалось, что более 40 медработников скончались от последствий инфицирования коронавирусом и пневмонии в Дагестане.

В Минздраве Дагестана пояснили, что среди скончавшихся в период пандемии сотрудников медучреждений в республике были не только врачи, но и средний, младший медперсонал и другие сотрудники.