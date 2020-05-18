В Дагестане 60% больных коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжёлые больные с пневмонией составляют почти 60% инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дагестане.
В Дагестане 60% больных коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«Хотела бы отметить, что особенность эпидпроцесса (в Дагестане) — это высокая доля пневмоний, внебольничных пневмоний, ковидных. Если в целом по стране у нас в структуре удельный вес составляет не больше 20%, то в Дагестане — почти 60%. То есть больные тяжёлые, с пневмонией», — приводит ТАСС слова Поповой.

На совещании президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане и поручил подготовить план по преодолению ситуации с коронавирусом в этой республике. Также Путин попросил мусульман отпраздновать Ураза-байрам дома

Ранее сообщалось, что более 40 медработников скончались от последствий инфицирования коронавирусом и пневмонии в Дагестане.

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