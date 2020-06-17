Прокуроры добились изъятия у чиновников имущества на 20 млрд рублей

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Генпрокуратура России в 2019 году добилась изъятия у чиновников имущества, не подтверждённого доходами, на сумму более 20 млрд рублей.
Прокуроры добились изъятия у чиновников имущества на 20 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации.

Он отметил, что суды удовлетворили исковые заявления прокуроров о взыскании в пользу государства имущества на сумму более 20 млрд рублей.

«В сравнении с 2018 годом произошёл рост почти в 70 раз: в 2018 году было изъято имущество на 311 млн рублей», — приводит его слова ТАСС.

Также генпрокурор рассказал, что пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в системе здравоохранения России, в том числе плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики и дефицит кадров.

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