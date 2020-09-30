«Необходимо править действующее законодательство»: в России предложили отменить накопительную часть пенсий

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования. В документе указывается, что идея накопительной пенсии дискредитирована в связи с постоянным увеличением так называемого периода дожития, что снижает размер выплат. В Госдуме положительно отнеслись к инициативе ФНПР, подчеркнув, что этот вопрос необходимо менять на законодательном уровне.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования.

В письме указывается, что при средней продолжительности жизни в 72 года так называемый фактический период дожития составляет 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно. При этом в 2015 году для накопительной части пенсий этот показатель установили на уровне 19 лет, а к 2021-му он вырастет до 22 лет.

«Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных», — пояснили в Федерации независимых профсоюзов России.

Как говорится в письме, ранее из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС) убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохранён для накопительного компонента, что к «приводит к правовым коллизиям».

Отмечается, что раз накопительный компонент находится в системе ОПС, то нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента системы отдельные подходы.

«ФНПР предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в письме.

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Согласно данным Пенсионного фонда России, средний размер накопительной пенсии в первые семь месяцев 2020 года составлял 956 рублей в месяц. С 1 августа правительство повысило их на 9,13%, перерасчёт затронул 80 тыс. пенсионеров.

Средний размер страховой пенсии в 2020-м составляет 16,5 тыс. рублей. В следующем году, как сообщили в Минтруда, она вырастет до 17 443 рублей.

«В 2021—2024 годах индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. С 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%», — отмечали в министерстве.

В марте Федерация независимых профсоюзов России уже предлагала исключить накопительную часть пенсий из системы обязательного пенсионного страхования, сделав её добровольной.

Кроме того, в июле две саморегулируемых пенсионных организации (СРО) — АНПФ и НАПФ — предложили Центральному банку ввести в России пенсионный налоговый вычет с лимитом до 400 тыс. рублей вместо нынешних 120 тыс. рублей. Отмечалось, что нововведение может помочь в стимулировании граждан к самостоятельному накоплению дополнительной пенсии.

Добровольный выбор

Как заявил RT председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, ФНПР на протяжении многих лет продвигает требование по исключению накопительного элемента из системы обязательного пенсионного страхования.

«Он де-факто исключён, потому что каждый год принимается решение, что накопительную часть в 6% не перечислять, а всё это переводить в солидарную часть пенсии бюджета Пенсионного фонда. Но де-юре это не отменено, хотя это было условием, когда вводился новый пенсионный возраст. Те средства, которые уже переведены в негосударственные пенсионные фонды в рамках этой накопительной части в 6% от тарифов взносов в Пенсионный фонд, выплаты по ним постоянно уменьшаются решениями правительства в том, что правительством постоянно увеличивается постоянное время дожития», — пояснил он.

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В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что вопрос о необходимости трансформации накопительного компонента неоднократно поднимался, в частности в постановлениях нижней палаты парламента.

«То, что они написали в правительство, — хорошо, в любом случае это решение должно быть не за правительством. Необходимо править действующее пенсионное законодательство... Есть закон, который определяет рамки работы системы обязательного пенсионного страхования, где в том числе говорится о формировании накопительной пенсии. Это всё надо править на уровне закона. И надо понимать, что будет с теми деньгами, которые уже есть у граждан, которые в своё время, зарабатывая, формировали в автоматическом режиме накопительную пенсию», — заявил собеседник RT.

Парламентарий также отметил, что накопительный компонент пенсии уже несколько лет находится в заморозке.

«Это значит, что весь тариф 22% идёт на страховую пенсию. То есть можно сделать вывод, что система пенсионных накоплений полноценно не работала... Гражданам нужно было предоставить выбор самим добровольно определять, формировать накопительную пенсию или нет», — добавил Нилов.