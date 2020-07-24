СМИ: В России могут ввести пенсионный налоговый вычет

В России предлагают ввести пенсионный налоговый вычет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.

«Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов», — указывает издание.

По мнению авторов данной идеи, такой шаг может простимулировать россиян добровольно копить средства на своё будущее.

Вместе с этим в пресс-службе ЦБ указали газете, что для обсуждения подобного рода инициативы нужно оценить потенциальный эффект от её реализации.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с Newinform предложение разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей.