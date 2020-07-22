В Совфеде прокомментировали предложение выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
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- РИА Новости
«По моим подсчётам, нужно порядка 620—650 млрд рублей. Из каких источников это можно сделать? Вопрос не праздный», — заявил он в беседе с Newinform.
Как отметил сенатор, всё, что делается в данной сфере, всегда согласовывается с правительством в рамках возможностей бюджета.
«На настоящий момент это остаётся в статусе инициативы, пока она не перерастёт в какой-то конкретный закон», — добавил он.
Ранее сообщалось, что письмо с соответствующим предложением на имя российского премьера Михаила Мишустина направил член ОП Султан Хамзаев.
Рязанский в беседе с ФАН оценил важность трудового стажа для размера пенсии.