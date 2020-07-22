В Совфеде прокомментировали предложение выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей.

«По моим подсчётам, нужно порядка 620—650 млрд рублей. Из каких источников это можно сделать? Вопрос не праздный», — заявил он в беседе с Newinform.

Как отметил сенатор, всё, что делается в данной сфере, всегда согласовывается с правительством в рамках возможностей бюджета.

«На настоящий момент это остаётся в статусе инициативы, пока она не перерастёт в какой-то конкретный закон», — добавил он.

Ранее сообщалось, что письмо с соответствующим предложением на имя российского премьера Михаила Мишустина направил член ОП Султан Хамзаев.

Рязанский в беседе с ФАН оценил важность трудового стажа для размера пенсии.