Профсоюзы предложили отменить в России накопительную часть пенсии

Короткая ссылка
Федерация независимых профсоюзов России направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опубликованное на сайте организации письмо.
Профсоюзы предложили отменить в России накопительную часть пенсии
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы… пенсионного страхования», — указано в сообщении. 

В середине мая в Пенсионном фонде России отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.

Также в мае депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с накопительными пенсиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить