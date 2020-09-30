Профсоюзы предложили отменить в России накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опубликованное на сайте организации письмо.

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы… пенсионного страхования», — указано в сообщении.

В середине мая в Пенсионном фонде России отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.

Также в мае депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с накопительными пенсиями.