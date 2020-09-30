Профсоюзы предложили отменить в России накопительную часть пенсии
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«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы… пенсионного страхования», — указано в сообщении.
В середине мая в Пенсионном фонде России отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
Также в мае депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с накопительными пенсиями.