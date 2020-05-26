В ПФР рассказали о накопительной пенсии в 2020 году

В Пенсионном фонде России сообщили, что накопительные пенсии россиян в 2020 году повысят на 9,13%, перерасчёт сделают с 1 августа.

Отмечается, что такой коэффициент определён в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).

«Перерасчёт пройдёт беззаявительно с 1 августа и коснётся пенсий 80 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Как уточняется, повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определённого самим человеком.

Такую пенсию сегодня получают 32 тыс. пенсионеров. С августа она будет повышена на 7,99%.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов заявил, что клиентами таких фондов являются 36 млн россиян. Как сообщает ФАН, в ходе онлайн-трансляции на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию и новые льготы?» в пресс-центре медиагруппы «Патриот» Угрюмов выразил мнение, что негосударственные пенсионные фонды в современном мере перестали быть «экзотикой».

Как отметил Угрюмов, клиенты негосударственных пенсионных фондов могут получать пенсию раньше, чем обычные пенсионеры, но это не значит, что гражданин станет пенсионером.