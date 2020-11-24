В Совфеде сообщили об индексации пенсий в 2021 году

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Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой» сообщила о планах по индексации пенсий в 2021 году.
В Совфеде сообщили об индексации пенсий в 2021 году
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Сенатор рассказала, что страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%, это превысит инфляцию почти в полтора раза.

«То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей», — объяснила она.

По её словам, ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий будут повышены с 1 февраля. Бибикова рассказала, что размер индексации этих выплат устанавливается исходя из индекса потребительских цен за прошлый год, пока он находится на уровне 3,8%.

В октябре в России вступили в силу новые правила получения пенсий. В частности, если пенсионер решит сменить банк, то он сможет сохранить прежнюю дату начисления денег.

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