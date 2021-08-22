Путин предложил единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тысяч рублей
- РИА Новости
«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей», — сказал Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия».
Ранее президент России предложил по итогам 2021 года осуществить единовременную выплату военнослужащим.
17 августа Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, упрощающие процедуру предоставления выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.