Путин предложил единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин предложил в 2021 году единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. рублей.
Путин предложил единоразово выплатить всем пенсионерам России по 10 тысяч рублей
  • РИА Новости

«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей», — сказал Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Ранее президент России предложил по итогам 2021 года осуществить единовременную выплату военнослужащим.

17 августа Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, упрощающие процедуру предоставления выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

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