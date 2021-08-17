Путин поручил упростить предоставление выплат пострадавшим от ЧС гражданам

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RT
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, упрощающие процедуру предоставления выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.
Путин поручил упростить предоставление выплат пострадавшим от ЧС гражданам
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

В частности, кабмину поручено до 1 сентября 2021 года подготовить предложение о внесении изменений в законодательство, которые бы предусматривали упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате ЧС природного характера, единовременной денежной выплаты, а также «денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации».

Также кабмину и властям регионов до 15 октября поручено подготовить изменения в законы, предполагающие ограничение строительства нового жилья и капремонта домов в зонах регулярных подтоплений и «введение обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления и подтопления».

Ранее вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что помощь пострадавшим от паводка жителям будет осуществлена до 1 сентября.

Президент России отмечал, что в ряде российских регионов масштаб стихийных бедствий носит беспрецедентный характер.

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