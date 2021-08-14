Путин заявил о беспрецедентном характере природных бедствий в ряде регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде российских регионов масштаб стихийных бедствий носит беспрецедентный характер.

«Прежде всего речь пойдёт о природных пожарах в Республике Якутия, а также о подтоплении ряда населённых пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер», — сказал он на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

Путин отметил, что на юге страны за несколько часов может выпасть месячная норма осадков, в то время как в Сибири и на Дальнем Востоке ситуация с лесными пожарами значительно усложнилась в связи с засухой и порывами ветра.

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Якутии Айсен Николаев вылетели в Намский район республики, где отмечается наиболее трудная ситуация с природными пожарами.

11 августа Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой в борьбе с пожарами.