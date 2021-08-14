Трутнев и глава МЧС вылетели на место самого сложного пожара в Якутии
«Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сейчас работает в Намском районе. Вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и главой республики Айсеном Николаевым полпред вылетел на пожары в Тастахском наслеге Намского района, где зафиксирован высокий класс пожароопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы вице-премьера.
Ранее стало известно, что авиация МЧС России за сутки эвакуировала 108 человек из населённых пунктов, охваченных природными пожарами в Якутии.
13 августа в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.
11 августа президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой в борьбе с пожарами.