Трутнев и глава МЧС вылетели на место самого сложного пожара в Якутии

Короткая ссылка
Вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Якутии Айсен Николаев вылетели в Намский район республики, где отмечается наиболее трудная ситуация с природными пожарами.

«Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сейчас работает в Намском районе. Вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и главой республики Айсеном Николаевым полпред вылетел на пожары в Тастахском наслеге Намского района, где зафиксирован высокий класс пожароопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы вице-премьера.

Ранее стало известно, что авиация МЧС России за сутки эвакуировала 108 человек из населённых пунктов, охваченных природными пожарами в Якутии.

13 августа в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

11 августа президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой в борьбе с пожарами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить