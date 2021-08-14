Трутнев и глава МЧС вылетели на место самого сложного пожара в Якутии

Вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Якутии Айсен Николаев вылетели в Намский район республики, где отмечается наиболее трудная ситуация с природными пожарами.

«Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сейчас работает в Намском районе. Вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и главой республики Айсеном Николаевым полпред вылетел на пожары в Тастахском наслеге Намского района, где зафиксирован высокий класс пожароопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы вице-премьера.

Ранее стало известно, что авиация МЧС России за сутки эвакуировала 108 человек из населённых пунктов, охваченных природными пожарами в Якутии.

13 августа в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

11 августа президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой в борьбе с пожарами.