В Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации
- РИА Новости
По его словам, решение о введении соответствующего режима принял глава МЧС России Евгений Зиничев.
«Это даёт сегодня возможность более свободного маневрирования силами федерального резерва и даёт более оперативные решения в вопросах федерального финансирования борьбы с лесными пожарами», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести из-за лесных пожаров межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области.