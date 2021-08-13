В Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации

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Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.
В Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации
  • РИА Новости

По его словам, решение о введении соответствующего режима принял глава МЧС России Евгений Зиничев.

«Это даёт сегодня возможность более свободного маневрирования силами федерального резерва и даёт более оперативные решения в вопросах федерального финансирования борьбы с лесными пожарами», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести из-за лесных пожаров межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области.

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