Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

По его словам, решение о введении соответствующего режима принял глава МЧС России Евгений Зиничев.

«Это даёт сегодня возможность более свободного маневрирования силами федерального резерва и даёт более оперативные решения в вопросах федерального финансирования борьбы с лесными пожарами», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести из-за лесных пожаров межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области.