Минприроды предлагает ввести режим ЧС в Якутии и Иркутской области

Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров.

«Минприроды России и Рослесхоз выступили с инициативой ввести межрегиональный режим ЧС в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов — Иркутской области и Республики Саха (Якутия)», — говорится на сайте министерства.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброске сил МЧС из других регионов.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев по поручению российского лидера Владимира Путина направил в Якутию на тушение лесных пожаров три самолёта и группировку спасателей.