Минприроды предлагает ввести режим ЧС в Якутии и Иркутской области

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Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров.
Минприроды предлагает ввести режим ЧС в Якутии и Иркутской области
  • РИА Новости

«Минприроды России и Рослесхоз выступили с инициативой ввести межрегиональный режим ЧС в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов — Иркутской области и Республики Саха (Якутия)», — говорится на сайте министерства.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброске сил МЧС из других регионов.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев по поручению российского лидера Владимира Путина направил в Якутию на тушение лесных пожаров три самолёта и группировку спасателей.

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